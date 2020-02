Coronavirus isolato, «Così miglioreremo la risposta all'emergenza»

Per la prima volta in Europa è stato isolato il nuovo coronavirus, il virus inizialmente diffusosi in Cina e che è arrivato anche in Italia. Il coronavirus è stato isolato dalla coppia di turisti cinesi che per una notte ha soggiornato a Verona e che è stata ricoverata all'istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma. Sono stati proprio i virologi di questo istituto, come riporta RomaToday, ad aver isolato il virus a meno di due giorni dalla diagnosi che accertò il contagio dei due turisti cinesi da coronavirus.

L'isolamento del virus è un passaggio fondamentale perché permette di approfondire la conoscenza di questa entità biologica che in Asia sta mietendo vittime. La scoperta verrà messa a disposizione della comunità scientifica internazionale e permetterà di migliorare i metodi diagnostici finora utilizzati. «Ci permetterà di migliorare la risposta all'emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate», ha dichiarato il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito.