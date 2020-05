Mascherine, guanti e gel mani contro il virus: anche Lazise ha il suo distributore automatico

«Anche Lazise ha il suo distributore automatico di mascherine, guanti e gel igienizzante, installato sotto i portici della piazza Vittorio Emanuele II di fronte all’entrata del Comune», lo ha annunciato in una nota l'amministrazione del Comune gardesano.

«Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione questo servizio, - prosegue la nota - per agevolare i cittadini nell'ottemperanza delle normative vigenti in materia di protezioni individuali, garantendone disponibilità a prezzi equi anche nei giorni di chiusura di altre attività, nell’ottica anche di una prossima riapertura degli uffici comunali».

Infine, il ringraziamento da parte del Comune di Lazise a chi si è occupato di rendere possibile il servizio: «Ringraziamo la ditta Veneto Vending, nella figura di Montanari Simone, che ha fortemente voluto rendere operativa questa distribuzione anche nel nostro territorio in accordo con l'amministrazione comunale. Le mascherine sono lavabili ed utilizzabili fino a cinque volte. Il progetto è interamente italiano, made in Verona, nato dalla collaborazione tra Veneto Vending, New P systems srl e SteAl srl».