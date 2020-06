Covid-19, zero nuovi contagi e decessi a Verona. Continuano a calare i "positivi"

Nuovo stop per la parabola dei contagi da Covid-19 in provincia di Verona e anche nel resto del Veneto. Stando all'aggiornamento regionale delle ore 8 del 14 giugno dunque, il numero totale di casi nell'area scaligera è rimasto a 5110, così come non ci sono stati aumenti di decessi di persone contagiate, tra strutture ospedaliere e non, che sono ancora 570. Sono invece 167 (-2 rispetto al precedente dato) i casi attualmente positivi, 4373 (+2) i negativizzati virologici, mentre 255 soggetti si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 19219 i casi totali del Veneto, 772 (-3) dei quali tuttora affetti dal coronavirus, 16469 (+3) negativizzati e 1978 deceduti, mentre 847 individui sono in isolamento.

Stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri in regione, con 271 persone presenti in area non critica, 40 (+1) delle quali positive al virus e 231 (-1) negativizzate, e 13 (dato stabile) in terapia intensiva, dove le negativizzate sono 12 e una sola è positiva. Altre 38 sono inoltre presenti in strutture territoriali, trasferite da ospedali per acuti

Sono sempre 16 i pazienti tuttora affetti dal coronavirus presenti nei nosocomi scaligeri. Queste le cifre delle singole strutture: a borgo Roma 2 (dato stabile) pazienti contagiati si trovano in area non critica; a borgo Trento 1 paziente (dato stabile) si trova in area non critica; a Legnago e San Bonifacio non risultano esserci pazienti positivi al coronavirus ricoverati; a Villafranca (ospedale Covid-19 per il Veronese) 6 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; a Marzana 2 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; a Bussolengo 3 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; al San Biagio di Bovolone, a Malcesine e a Negrar non risultano esserci pazienti positivi al coronavirus ricoverati; a Peschiera 2 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; alla Casa di Cura Villa Garda non risultano esserci pazienti positivi al coronavirus ricoverati.

Sono 994 i pazienti dimessi dagli ospedali veronesi dal 21 febbraio fino ad oggi.

