Covid-19 a Verona. Tre persone affette dal virus decedute e nessun nuovo contagio

Tre nuovi decessi di persone affette dal Covid-19 purtroppo sono stati registrati i provincia di Verona, come riportato dall'aggiornamento regionale delle ore 17 del 15 luglio. Nessun nuovo contagio invece è stato ravvisato nella'area scaligera, dove il numero totale dei casi è dunque rimasto fermo a quota 5143, dei quali 43 (-3 rispetto al precedente dato) sono attualmente positivi, 4518 i negativizzati virologici e 582 (+3) deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre sono sempre 481 i soggetti in isolamento domiciliare.

Guardando all'intero Veneto, sono 6 i nuovi casi che hanno portato il totale 19447: una 42enne di origini slovene, un 73enne italiano, un 55enne nigeriano, tutti della provincia di Padova; una 62enne e un 70enne, entrambi itaiani, nella zona di Rovigo; ed infine un 17enne di cui ancora non si hanno altre informazioni. Di questi 440 sono attualmente affetti dal virus, 16960 sono i negativizzati e 2047 i deceduti. 1489 sono invece le persone in isolamento.

Lieve calo per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali regionali, che vedono ora 126 (-3) persone in area non critica, 29 (-1) delle quali positive e 97 (-2) negativizzate, e 9 in terapia intensiva, di cui due affette dal coronavirus.

Negli ospedali veronesi diventati 4 i pazenti ricoverati: 3 in area non critica (Borgo Roma, Villafranca e Peschiera) e 1 in terapia intensiva (Borgo Roma).

