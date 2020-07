Covid-19 a Verona, situazione stabile: cala lievemente il numero dei positivi

È rimasta stabile, rispetto alle ore 17 di giovedì, la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 in provincia di Verona. Secondo l'aggioramento regionale delle ore 8 di venerdì 3 luglio, non sono emersi nuovi casi e il numero di quelli totali è rimasto dunque fermo a 5129, di cui 41 (-2 rispetto al precedente dato) tuttora positivi, 4514 (+2) negativizzati virologici e 574 (dato stabile) deceduti, tra strutture ospedaliere e non, mentre 250 soggetti si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il Veneto, in allarme per il nuovo focolaio emerso nel Vicentino, i 4 nuovi casi registrati hanno fatto salire il totale a 19314, 390 (dato stabile) dei quali ancora affetti dal virus, 16901 (+4) negativizzati e 2023 (dato stabile) deceduti. 737 individui invece si trovano in isolamento.

Non sono stati registrati particolari cambiamenti anche per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali regionali. Sono 171 (-1) i pazienti presenti nelle aree non critiche, 19 positivi e 152 negativizzati, mentre sono sempre 8 i pazienti presenti in terapia intensiva, tutti negativizzati.

Sono sempre 5 le persone presenti nei nosocomi veronesi, 1 a Borgo Trento e 4 a Bussolengo, tutte in area non critica, mentre sono 1048 i pazienti dimessi fino ad ora.

