Coronavirus: i nuovi casi in Veneto sono sette, di cui uno nel Veronese

Un nuovo caso, nessun decesso di persone affette dal virus e ricoveri ospedalieri stabili nel Veronese. È il bilancio dell'aggiornamento regionale delle ore 17, relativo all'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19. Nella provincia scaligeri il totale dei casi ora è di 5133, di cui 38 (+1 rispetto alle ore 8) positivi, 4518 negativizzati virologici 577 deceduti contagiati, tra strutture ospedaliere e non, mentre 434 persone si trovano in isolamemto domiciliare.

Sono 7 complessivamente i nuovi casi emersi in tutto il Veneto: 2 donne italiane di 47 e 60 anni, 1 uomo originario del Camerun, 2 bambini di 5 e 8 anni legati ad un cluster relativo ad una famiglia kosovara, assieme ad una donna di 62 anni nata sempre in Kosovo (cluster a TV) e ad un altro connazionale 57enne. Il totale dei casi dunque è salito a 19376, 397 dei quali ancora positivi, 16940 negativizzati e 2039 deceduti. Sono sempre 1224 invece gli individui in isolamento.

Non sono stati annoverati particolari cambienti per quanto riguarda i dati relativi ai ricoveri negli ospedali regionali: 140 (+1) persone si trovano ora in area non critica, 17 (+3) delle quali affette dal virus e 123 (-2) negativizzate, mentre 9 sono presenti nelle terapie intensive, 3 delle quali positivi. Per quanto riguarda la provincia di Verona, un paziente positivo è ricoverato nell'area non critica del Mater Salutis di Legnago e un altro è ospitato nella terapia intensiva del Policlinico Rossi di Borgo Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Gallery