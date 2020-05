Coronavirus a Verona: stabile la situazione dei ricoveri, aumentano i guariti

Altri 10 tamponi positivi nel Veronese, con il totale dei casi arrivato a 4860. Secondo l'aggiornamento delle ore 8 del 6 maggio della Regione sull'emergenza sanitaria in corso, i casi attualmente positivi sono ora 2514 nell'area scaligera, 51 in meno rispetto alle ore 17 di martedì, mentre il numero dei deceduti affetti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non, è salito a 438 (+6) e quello dei negativizzati virologici a 1908 (+55). Sono invece 1050 i soggetti ancora in isolamento domiciliare.

36 invece i nuovi tamponi positivi riscontrati in generale in Veneto, dove il numero totale dei casi è salito a 18479, mentre quelli attualmente positivi sono 6789 (-158). Il numero dei negativizzati è salito a 10122 (+183), quello dei deceduti a 1568 (+11), mentre quello degli individui in isolamento è di 6175.

La situazione dei ricoveri negli ospedali della regione ha visto invece scendere il conteggio delle persone presenti in terapia intensiva a 902 (-10), mentre per quanto riguarda la terapia intensiva, il dato è rimasto stabile a 90. 114 pazienti trasferiti da ospedali per acuti, sono inoltre presenti nelle strutture venete.

Guardando alla provincia scaligera, sono 309 (+5) i pazienti in area non critica e 34 (dato stabile) in terapia intensiva. Questa la situazione delle singole strutture: a borgo Roma 12 (-1) pazienti affetti dal coronavirus si trovano in area non critica e 7 (dato stabile) in terapia intensiva; a borgo Trento 18 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica e 10 (dato stabile) in terapia intensiva; a Legnago 27 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica e 2 (dato stabile) in terapia intensiva; a San Bonifacio 11 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; a Villafranca (ospedale Covid-19 per il Veronese) 95 (+7) pazienti si trovano in area non critica e 9 (dato stabile) in terapia intensiva; a Marzana 52 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; a Bussolengo 23 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; al San Biagio di Bovolone 3 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica; a Negrar 31 (-1) pazienti si trovano in area non critica e 4 (dato stabile) in terapia intensiva; a Peschiera 37 (dato stabile) pazienti si trovano in area non critica e 2 (+2) in terapia intensiva.

Due persone sono decedute negli ospedali veronesi, a borgo Roma e Negrar, mentre da 21 febbraio ad oggi in regione ne sono stati contati 1223. Sempre nell'area scaligera, 124 negativizzati sono ancora ricoverati, mentre il numero di persone dimesse è di 776.

