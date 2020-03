Coronavirus, Sboarina: «Rispettando le regole usciremo dall'emergenza»

Ribadire il messaggio, soprattutto ai giovani, per cui è fondamentale rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, evitare gli assembramenti e sensibilizzare i gestori degli esercizi pubblici nell'applicazione della norma. Sono queste le azioni che il prefetto e i 98 sindaci veronesi hanno condiviso, questa mattina, 9 marzo, nella videoconferenza di aggiornamento sulle misure stabilite dal decreto governativo dell'8 marzo.

Il decreto della Presidenza del Consiglio pone in capo ai gestori dei locali l'applicazione della norma che prescrive il rispetto della distanza. Il prefetto, cui è demandato il monitoraggio dell’attuazione, ha incaricato le forze dell’ordine, comprese le polizie locali, della vigilanza attiva. Nel caso gli agenti verificassero la mancata applicazione della distanza di sicurezza si attuerà la sospensione immediata dell’attività del locale, per consentire il ripristino di quanto previsto dalla legge.

La riunione di questa mattina ha inoltre confermato la libera circolazione delle merci da e verso le zone rosse e la possibilità di spostamento per i lavoratori verso le stesse aree. Ribadita anche la libertà di movimento per le persone delle zone rosse, per motivi di necessità e di salute. Sul portale del Ministero degli Interni è possibile trovare l'apposita autocertificazione.