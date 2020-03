Coronavirus, a Verona i casi salgono a quattro e in Veneto a 265

La Regione Veneto ha diffuso nella giornata di oggi, 1 marzo, un nuovo bollettino per tenere aggiornata la cittadinanza sul numero di casi positivi ai test per il coronavirus. Il report di questa mattina, aggiornato alle 9, riportava per la prima volta due contagiati a Verona. Il report successivo, aggiornato alle 17, riporta che il numero dei contagiati è aumento sia nella provincia di Verona che in Veneto.

Questa mattina i contagiati a Verona erano due, uno asintomatico e uno ricoverato in ospedale, mentre quelli in Veneto erano 223, la maggior parte dei quali a Vo' Euganeo. Il nuovo aggiornamento parla invece di quattro cittadini in provincia di Verona positivi al Covid-19, e 265 in tutta la regione.

Dei quattro casi veronesi, due sono seguiti dall'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e nessuno di questi due è ricoverato in terapia intensiva, quindi le loro condizioni non sono gravi.