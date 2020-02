Coronavirus, Pharmap offre la consegna dei farmaci a casa gratuitamente

Costretti da un divieto o indotti dalla paura, anche i veronesi limitano i loro spostamenti per evitare di essere contagiati dal coronavirus. Pur non essendoci casi positivi al Covid-19 in tutta la provincia di Verona, le precauzioni raggiungono anche casi estremi, ma in linea generale sono diminuiti i cittadini che entrano nei negozi. Alcuni hanno preferito fare grandi scorte ed aspettare la fine dell'emergenze per tornare alla normale quotidianità.

A questa riduzione degli spostamenti è collegato un aumento dei servizi che offrono la consegna a domicilio, anche nel settore farmaceutico, a cui i clienti si rivolgono per farsi portare a casa prodotti come gel disinfettanti e mascherine igieniche.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini delle zone interessate dai focolai infettivi, Pharmap, società che si occupa proprio delle consegne di prodotti farmaceutici, fino al 15 marzo offrirà la consegna a domicilio gratuita. «L'obiettivo che ci siamo posti in questo momento delicato per il paese - ha dichiarato Giuseppe Mineo, amministratore delegato di Pharmap - è fornire il nostro massimo supporto sia ai cittadini, specialmente appartenenti alle fasce deboli, che preferiscono non uscire di casa, sia alle farmacie di comunità, che sono rimaste aperte per rispondere tempestivamente ai bisogni della cittadinanza a conferma del proprio ruolo di presidio del servizio sanitario nazionale».

Per richiedere il servizio di consegna gratuita a domicilio, basta collegarsi al sito pharmap.it o scaricare l'app Pharmap e inserire il codice FORYOU in fase di check-out. Il servizio permette anche la richiesta di farmaci con obbligo di prescrizione: in questo caso il vettore Pharmap, munito di apposita delega del cliente, si occuperà di effettuare il ritiro della ricetta medica prima di recarsi in farmacia per acquistare il farmaco per conto del cliente.