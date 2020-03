Coronavirus, gli avvisi dei Comuni su casi registrati: a Monteforte viene sanificato il municipio

Arrivano via Facebook le comunicazioni dei comuni della provincia di Verona, per avvisare i propri cittadini dei casi di contagio da Covid-19 presenti sul territorio. Nelle scorse ore era stato il sindaco di Casaleone, Andrea Gennari, a svelare che nell'area di sua competenza una persona era risultata positiva al Coronavirus.

Da Monteforte d'Alpone l'avviso è arrivato nel pomeriggio di martedì. La persona contagiata risulta essere asintomatica ed è stata posta in isolamento fiduciario, mentre l'amministrazione ha deciso di chiudere anche il Municipio per procedere così alla sanificazione dei vari locali.

Anche a Sant'Anna d'Alfaedo una persona è risultata positiva e posta in isolamento, mente il sindaco Raffaello Campostrini invita a guardare avanti.

Chiusa per preacauzione anche l'Osteria La Cooperativa di Pedemonte, nel comune di San Pietro in Cariano. I titolari hanno annunciato il provvedimento dopo il caso di contagio accertato.

Ricordiamo che i casi di Coronavirus registrati nel Veronese, aggiornati alle ore 8 di martedì 3 marzo, risultano essere 17, con 3 persone portate in ospedale che non versano in gravi condizioni. La situazione dunque non è preoccupante, ma è bene seguire le varie direttive sanitarie.