Coronavirus, continua l'approvvigionamento sanitario in tutto il Veneto

Azienda Zero della Regione Veneto comunica che tra la giornata di ieri e quella di oggi, 6 e 7 marzo, sono state consegnate e distribuite alle varie aziende sanitarie 70.000 mascherine chirurgiche e 6.700 mascherine ffp2. E sono stati contemporaneamente emessi diversi ordini tra cui uno per altri 500.000 pezzi la cui evasione è prevista nei prossimi giorni.

La protezione civile, intanto, ha già consegnato al Veneto altre 47.250 mascherine dello stesso modello.

Azienda Zero, inoltre, ha attivato l'ufficio acquisti in modo che da lunedì, 9 marzo, dovrebbe garantire dieci forniture settimanali da 74.000 mascherine, sempre ffp2, a volta.

Ieri, intanto, sono stati acquistati e consegnati 36 ventilatori polmonari, nell'ambito del potenziamento delle terapie intensive della Regione. Sono stati inoltre emessi ordini, per un totale di 1 milione e 590.000 pezzi, di ulteriori dispostivi vari, tra cui camici, tute, visiere, confezioni di gel idroalcolici, occhiali protettivi. Di questo quantitativo, 150.000 pezzi sono già stati consegnati.