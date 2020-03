Coronavirus, Sboarina: «Ci aspetta un'altra settimana di sacrificio»

L'emergenza sanitaria da coronavirus a Verona è cominciata da una settimana. Domenica scorsa, 1 marzo, sono stati ufficializzati i primi quattro casi contagio, diventati poi 52 in tutta la provincia nell'ultimo aggiornamento fornito questa mattina, 7 marzo, dalla Regione Veneto. Il sindaco di Verona Federico Sboarina, a distanza di circa sette giorni, ha voluto tracciare un bilancio di cosa è stato fatto, cosa ha funzionato e cosa devono ancora aspettarsi i cittadini veronesi.

Come è noto, tutta la settimana prossima le lezioni saranno sospese dai nidi alle università, mentre restano in vigore fino al 3 aprile in tutta Italia le restrizioni governative per le manifestazioni.

Domenica scorsa, a Verona, si sono registrati i primi casi di contagio da coronavirus - ha detto Sboarina - A distanza di una settimana merita ricordare tre aspetti salienti che hanno funzionato. È stata al top la nostra sanità, per questo ringrazio medici, infermieri e personale degli ospedali di Verona che stanno lavorando più che a pieno ritmo nell'emergenza. Ha funzionato la costante collaborazione tra istituzioni, che hanno fatto squadra e nessuno è mancato all'appello. È stata una settimana fra le più pesanti nella recente storia cittadina ma la città ha reagito in maniera compatta, gestendo minuto per minuto la situazione. I pochi che hanno cantato fuori dal coro sono voci isolate e stonate. Infine, ha funzionato la serietà dei veronesi, attenti e rispettosi delle regole di comportamento imposte dalla comunità scientifica senza allarmismi e senza fanatismi.

Ci aspetta un'altra settimana in cui dobbiamo impegnarci ancora nel contenimento del contagio. Invito i veronesi a continuare nel sacrifico della libertà di movimento, perché rispettare le misure precauzionali è la migliore garanzia per arginare il contagio. So che comporta abituarsi a "nuova normalità", ma è lo strumento che abbiamo per proteggere le nostre famiglie e la nostra comunità. "Nuova normalità" significa per il Comune occuparsi, oltre che dell'emergenza sanitaria, anche delle altre esigenze. Mi riferisco al ristoro economico per le famiglie delle rette scolastiche e delle spese per le mense, al sostegno ai locali del centro anticipando l'apertura dei plateatici per aumentare i posti mantenendo le distanze di sicurezza e posticipando i pagamenti dovuti al Comune, ma anche alla gratuità dei parcheggi serali e festivi per non gravare sui bilanci personali dei veronesi e permettere qualche svago.

Sono convinto che insieme ce la faremo. È una situazione straordinaria da cui si esce con la serietà dimostrata fin qui.