La veronese Zoe Cristofoli è la nuova fiamma di Fabrizio Corona?

Non è tequila se ci togli il sale e non è amore se dura due ore.

Parole scritte sul suo profilo Instagram da Zoe Cristofoli, veronese di 22 anni con un numero di tatuaggi inferiore solo al numero di seguaci che ha sui social network. Le parole che ha scritto accompagnavano una foto scattata mentre indossava una maglia "Adalet", marchio lanciato dal celebre Fabrizio Corona. E tra i due pare sia scoccata la scintilla della passione, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna.

Soprannominata "la tigre di Verona", Zoe Cristofoli pare abbia conosciuto Fabrizio Corona lavorando con lui e la relazione sarebbe nata in Puglia, dove Corona era in vacanza con il figlio avuto dalla sua ex, Nina Moric. Questo è quanto su legge sulla rivista in edicola oggi, 8 agosto.