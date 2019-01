Oltre 180 coppie di sposi festeggiate da Sboarina con tanto di dedica musicale

Sala Arazzi gremita, questa mattina, per la sentita cerimonia dedicata agli anniversari di matrimonio. Il sindaco Federico Sboarina ha ricevuto oltre 180 coppie di sposi che hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio e 6 che hanno tagliato il traguardo dei 60 anni di vita insieme.

Tra gli invitati che hanno festeggiato il 50° anniversario, Maria Cracco con il marito Mario Scardoni che, già baritono nel coro dell’Arena, ha dedicato a tutte le coppie presenti la canzone “Ti voglio tanto bene”, del maestro Ernesto De Curtis.

«Questa – ha detto il sindaco Sboarina – è una grande festa per la vostra famiglia e per tutta la città. Voi rappresentate un esempio per Verona perché è grazie al vostro lavoro, al vostro impegno e ai vostri successi se, oggi, la nostra città è bella come la conosciamo. Voi rappresentate i pilastri di questa città e questo è il momento per dirvi che siamo orgogliosi di voi».