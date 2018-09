Coppia di agricoltori coreani in visita a Verona grazie ad un concorso televisivo

Sono volati dalla Corea del Sud a Verona, dopo aver vinto un concorso televisivo. Una coppia di agricoltori di Namwon, marito e moglie di 72 e 64 anni, sono in questi giorni i fortunati ospiti di un agriturismo scaligero. Al loro seguito una troupe della tv pubblica coreana KBS, che sul viaggio realizzerà una trasmissione, incentrata proprio sull’esperienza vissuta dai due signori a Verona.

Mercoledì mattina la coppia coreana era a Palazzo Barbieri per incontrare l’amministrazione comunale. Verona e Namwon, infatti, sono legate da un patto di amicizia che dura da 10 anni. Ad accoglierli l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando.

“Nonostante la distanza tra Italia e Corea del Sud, è bello che ci siano continue occasioni per coltivare il legame che ci unisce da tempo – ha detto Rando -. Siamo le due 'città dell’amore': la storia di 'Romeo e Giulietta', infatti, è molto simile a quella di 'ChunHyang e Lee Mong-Ryong'. E poi ci sono la bellezza del nostro territorio con il fiume e le colline, la sua storia, l’arte, l’amore per il teatro e per il canto, tutte passioni che condividiamo con Nawmon. Sono certo che, in questi giorni, potrete apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche, frutto di un’esperienza agricola che affonda le proprie radici nei secoli. E portare a casa tante nuove conoscenze da mettere subito in pratica”.

I due signori, infatti, a Namwon producono frutta e riso.

L’incontro è stato suggellato da uno scambio di doni. “Al nostro ritorno – hanno detto marito e moglie – porteremo al sindaco di Namwon i vostri regali e i saluti della città di Verona. Vi ringraziamo per l’accoglienza che, fin da subito, ci avete dimostrato”.