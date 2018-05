Lavori all'ospedale di Borgo Trento, problema parcheggi. Ecco le convenzioni

Sono iniziati lunedì scorso 7 maggio i lavori di manutenzione per la chiusura dell’anello MT cabina A all'ospedale di Borgo Trento, lavori che riguardano l'ingresso di lungadige Attiraglio e la camera calda annessa all'entrata del pronto soccorso e che proseguiranno fino al 12 giugno. A causa di questi interventi, da oggi, 10 maggio, a mercoledì 29 maggio, è stato chiuso il parcheggio P1 riservato ai pazienti del pronto soccorso e ad altre particolari categorie di pazienti. Per questo, il parcheggio P2 non è più riservato ai dipendenti ma sarà a servizio dei pazienti che non possono più parcheggiare fino al 29 maggio nel P1.

Un cambiamento comunicato con scarso preavviso dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e che ha fatto scattare la logica protesta dei sindacati dei dipendenti dell'ospedale. Infatti, ai lavoratori non era stata data una soluzione alternativa e quindi con il problema della sosta da risolvere.

Una soluzione è stata però trovata grazie alla mediazione del Comune di Verona, interpellato proprio dai sindacati. Da domani, 11 maggio, saranno a disposizione dei dipendenti dell'ospedale due nuove convenzioni per sostare, a tariffe agevolate, al parcheggio De Lellis. Convenzioni realizzate da Saba Italia. Le due soluzioni prevedono, in un caso, un abbonamento mensile dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8.30 e il sabato e la domenica 24 ore su 24, al costo di 25 euro, nell'altro un abbonamento mensile dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 8.30 e il sabato e la domenica 24 ore su 24, al costo di 60 euro.