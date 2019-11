Convenzione tra carcere ed esercito per il reinserimento dei detenuti

È stata stipulata ieri, 15 novembre, a Palazzo Carli a Verona, la convenzione tra il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, la direzione della Casa Circondariale di Verona, rappresentata dalla direttrice Mariagrazia Bregoli, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, nella persona di Isabella Cesari, e Margherita Forestan, garante dei diritti delle persone private della libertà personale.



(Il tavolo dei firmatari)

La convenzione consentirà di avviare un percorso di stretta collaborazione, definendo nuovi ambiti per ampliare e consolidare le possibilità formative e di crescita professionale dei soggetti in carcere, con l'obiettivo di favorirne il reinserimento socio-lavorativo.

In particolare, attraverso tale accordo, si metteranno a disposizione dei detenuti opportunità lavorative per lo svolgimento di lavori a titolo volontario e gratuito, nonché altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità, per la manutenzione e la preservazione del decoro del centro polifunzionale intitolato a Manuel Fiorito.



(Il momento della firma della convenzione)

Il comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto Giuseppenicola Tota ha sottolineato l'importanza di tale inedita convenzione che rafforza il già solido legame tra istituzioni e cittadini e accresce l'impegno dell'esercito in simili iniziative benefiche e di altissimo spessore sociale, offrendo la possibilità a chi ha commesso degli errori di riscattarsi nella società attraverso il lavoro.