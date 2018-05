Migranti LGBTI, l'incontro dopo le polemiche: "Un successo, ma ora si torni in Università"

Dopo tante polemiche, a Verona si è finalmente parlato di migranti perseguitati per il loro orientamento sessuale. L'incontro è avvenuto il 25 maggio a Villa Bernini Buri dove più di 120 persone hanno potuto partecipare all'incontro dal titolo "Protezione internazionale, orientamento sessuale e identità di genere", organizzato quale alternativa al convegno "sospeso e rinviato", su decisione del Rettore Nicola Sartor, inizialmente previsto all’Università di Verona.

«Le organizzatrici e gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per la riuscita della giornata, - si legge in una nota ufficiale - per la qualità degli interventi e del dibattito, avvenuto in un clima di scambio libero e democratico. Ringraziano inoltre tutte le persone, i gruppi, le associazioni, istituzioni, locali, nazionali e internazionali, che nell’ultima settimana hanno manifestato sostegno e solidarietà, attraverso comunicati, petizioni, iniziative e prese di posizione decisive».

Il pubblico presente all'incontro di Villa Buri

Il Rettore dell'Università di Verona, dopo numerose critiche giunte a seguito della sua decisione, ha specificato nei giorni scorsi le motivazioni della scelta, ma ha anche soprattutto fissato una data per il recupero della giornata di studi precedentemente fissata in calendario per lo scorso venerdì presso la facoltà di Giurisprudenza. Il convegno "Richiedenti asilo. Orientamento sessuale e identità di genere" è stato infatti riprogrammato in ateneo per il prossimo 21 settembre.