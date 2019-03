Congresso Mondiale delle Famiglie, si moltiplicano le contromanifestazioni

Cominciano con una settimana di anticipo le manifestazioni di protesta contro il Congresso Mondiale delle Famiglie. L'evento si svolgerà in Gran Guardia dal 29 al 31 marzo e ha creato polemiche di ogni tipo, da quelle politiche con le varie prese di posizione di partiti e movimenti a quelle religiose per un congresso di chiara ispirazione cattolica ma non pienamente appoggiato dal Vaticano, fino a quelle economiche con iniziative di boicottaggio rivolte alle attività convenzionate con l'evento e le numerose richieste al Comune di Verona di non concedere gratuitamente gli spazi agli organizzatori del forum.

Insomma, la battaglia politica si combatte praticamente su tutti i fronti e si manifesterà già a partire da domani, 22 marzo, quando all'Educandato Agli Angeli di Verona si svolgerà l'incontro dal titolo «Semi di legalità». All'incontro dovrebbero partecipare il ministro della famiglia Lorenzo Fontana e il sindaco di Verona Federico Sboarina, vivi sostenitori del congresso di fine marzo. I contrari all'evento hanno annunciato che parteciperanno all'incontro di domani, per avere proprio un faccia a faccia con Fontana e Sboarina. «Se il ministro ha ispirato e voluto a Verona il Congresso sulle Famiglie, il sindaco è quello che ha dato l'agibilità politica ed economica - scrive il gruppo Assemblea 17 Dicembre - Il Comune finanzia il Congresso Mondiale delle Famiglie non facendogli pagare costose sale pubbliche e tanto meno il trasporto urbano. La cifra del mancato introito, da alcuni calcoli, è di almeno 100mila euro. E noi, come movimento veronese e come cittadine e cittadini che non gradiscono la presenza del congresso e quella dei suoi relatori, vorremmo incontrare Fontana anche per chiedergli chi pagherà questo conto».

Ma sarà a fine marzo che si concentreranno le principali contromanifestazioni, organizzate per manifestare il dissenso contro il Congresso Mondiale delle Famiglie. Non Una di Meno, ad esempio, ha convocato un corteo e tre giorni di mobilitazioni per parlare di diritti delle donne e delle persone lgbtqi. La tre giorni ha come titolo «Verona Città Transfemminista» e si svolgerà in contemporanea all'evendo della Gran Guardia.

E tutte queste manifestazioni stanno aumentando il lavoro della Digos. Sulla Questura di Verona è aumentata la pressione e proprio una settimana fa i radicali avevano denunciato una possibile censura da parte del questore. Una lamentela subito rientrata, dato che il flash mob di +Europa, Area Liberal, Radical e Centro Motore si terrà regolarmente.

