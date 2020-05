Assembramenti vietati: weekend di controlli su tutta la costa del lago di Garda

In questa fase di riapertura dopo il lockdown provocato dall'emergenza sanitaria, gli assembramenti di persone che non rispettano le norme anti-contagio da Covid19 sono finiti sotto la lente d'ingrandimento.

Così, al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta venerdì mattina, il Comando provinciale dei carabinieri di Verona ha annunciato che nel prossimo fine settimana attuerà dei servizi di controllo del territorio volti proprio a dissuadere la cittadinanza riguardo a possibili assembramenti, che potrebbero essere agevolati dal clima estivo o dal richiamo della zona costiera del lago di Garda.

Gli accertamenti dei militari dunque toccheranno tutta l'area di loro competenza, da Peschiera del Garda a Malcesine sino ai confini con il Trentino, cogliendo anche l'occasione per ricordare il corretto utilizzo di mascherine e guanti.

