Smog, la qualità dell'aria non migliora a Verona. Ancora stop alle Euro 4

Si potrebbe dire che era nell'aria, se questa espressione non creasse un gioco di parole.

Dopo una settimana di misure antismog rese più rigide dell'innalzamento dell'allerta dal livello 0 (verde) al livello 1 (arancio), i dati delle centraline dell'Arpav che misurano la qualità dell'aria a Verona hanno continuato a mostrare dati poco positivi. Questi dati facevano prevedere che l'allerta non sarebbe diminuita. E infatti, oggi 3 febbraio, il nuovo bollettino dell'agenzia regionale per l'ambiente ha confermato l'allerta arancio per Verona.

La qualità dell'aria di Verona, dunque, non è migliorata; il livello di allerta per lo smog rimane invariato; quindi, resteranno in vigore gli attuali divieti alla circolazione dei veicoli privati fino a giovedì 6 febbraio.

Significa che a Verona, dalle 8.30 alle 18.30, non possono viaggiare veicoli a benzina di categoria Euro 0 o Euro 1, i ciclomotori Euro 0 e i veicoli alimentati a diesel fino agli Euro 4. Inoltre, nelle case, non ci si potrà riscaldare con le stufe alimentate a biomassa legnosa, se nell'abitazione è presente un altro sistema di riscaldamento.

Sempre disponibili a questo link, le deroghe ai divieti.