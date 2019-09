Comune di Verona nel mirino di «Friday for Future»: contestazione e lancio di proposte

Una dichiarazione di emergenza climatica, luci a led per ridurre l'impatto ambientale, ridurre il costo del trasporto pubblico per incentivarlo. Sono alcune delle richieste dei manifestanti, che nella giornata del 27 settembre hanno invaso il centro di Verona, rivolte all'amministrazione Sboarina, bersagliata anche dal coro «Il Comune per l'ambiente non sta facendo niente». Sul palco della protesta infatti, la relatrice ha affermato che tutti e 28 i consiglieri comunali erano stati invitati ad un incontro per discutere alcune sulla questione climatica, ma solo 4 avrebbero aderito (Michele Bertucco, Tommaso Ferrari, Elisa La Paglia e Ilaria Segala).

Sono state annunciate anche alcune iniziative promosse con l'aiuto di un'ottantina di insegnanti, per provare a muoversi concretamente verso un futuro più sostenibile.