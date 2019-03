Conte e Toninelli a Valeggio per il nuovo stabilimento di Fincantieri

Mentre a Genova procede la demolizione del Ponte Morandi, in parte crollato il 14 agosto scorso, da domani, 11 marzo, comincerà la costruzione del nuovo ponte pensato per il capoluogo ligure. Ed è confermato quanto era stato anticipato questa estate, e cioè che la nuova infrastruttura nascerà in provincia di Verona.

Domani sarà inaugurato il nuovo stabilimento di Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio. Il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli parteciperanno al taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo ponte di Genova.

Lo stabilimento è stato realizzato nell'ex sede della Cordioli&C., come riportato da Ansa, e si estende su un'area di 110mila metri quadrati, di cui circa 30mila coperti. L'officina ha i più moderni impianti di taglio, saldatura e lavorazione dell'acciaio, così da poter svolgere al suo interno l'intero processo produttivo.