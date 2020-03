Il consultorio giovani Area 14_22 ha aperto anche a Domegliara

Il consultorio giovani Area 14_22, istituito agli inizi degli anni 2000 a Verona per fornire consulenze psicologiche, educative, ginecologiche e riguardanti la sessualità, ha una nuova sede a Domegliara, nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il servizio dell'Ulss 9 Scaligera, seguito dalla responsabile Maria Scudellari e coordinato dallo psicologo Marco Valentini, opera nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria e offre ai giovani del territorio uno spazio gratuito e di facile accesso, senza necessità di prenotazione per il primo appuntamento, con personale formato e competente.

Presso i cinque consultori (Verona, San Bonifacio, Porto di Legnago, Villafranca ed ora anche Domegliara) le ragazze e i ragazzi tra i 14 e 22 anni possono ricevere consulenza ginecologica e ostetrica sulle questioni legate a sessualità e contraccezione, anche d'emergenza, e una consulenza breve psicologica ed educativa per i problemi relazionali, in ambito familiare, di coppia e scolastico.

In ciascuna sede, opera un'equipe di lavoro composta da un'educatrice, una ginecologa, un'ostetrica (a Villafranca, San Bonifacio e Domegliara) e uno o due psicologi psicoterapeuti.



(L'esterno del consultorio di Domegliara)

Nel 2019, l'Area 14_22 ha incontrato 619 adolescenti (con un aumento del 23% rispetto al 2018) ed effettuando 1.181 prestazioni complessive (+11% rispetto al 2018). I dati dimostrano dunque che il servizio è molto apprezzato dai ragazzi: la customer satisfaction (dato 2018) ha evidenziato che il 94% dell'utenza lo ritiene una buona opportunità, il 91% dichiara di essersi sentito libero di esprimersi e il 92% di essersi sentito ascoltato durante la consulenza. E considerato questo significativo riscontro del servizio, è stata inaugurata la nuova sede di Domegliara, nel distretto sanitario di via Stazione 7. La struttura è aperta il giovedì dalle 14 alle 17.



(Una stanza del nuovo consultorio)