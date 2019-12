Consulta di Verona per gli animali, polemiche e cambio di presidente

Botta e risposta, continuo e a distanza, tra Laura Bocchi, consigliera comunale di Verona con delega alla tutela degli animali, e la coordinatrice regionale dell'associazione ambientalista Lipu Chiara Tosi. Al centro la consulta comunale per il benessere degli animali, istituita dall'attuale amministrazione e di cui la Tosi era presidente. «Mancata condivisione degli obiettivi», la motivazioni per cui Chiara Tosi si sarebbe fatta da parte, anche se in realtà la presidente della consulta è stata sfiduciata. La Tosi avrebbe gestito l'organo dedicato al benessere degli animali in maniera «personalista e ripetutamente non condivisa», secondo alcuni membri della consulta, ora guidata da Romano Giovannoni dell'Enpa.

Ma l'intervento più duro contro la coordinatrice regionale della Lipu lo ha scritto la consigliera leghista Laura Bocchi. «Chiara Tosi non ha saputo seguire il passo di associazioni che avevano molti argomenti fattivi da portare avanti - ha dichiarato Bocchi - Il suo interesse era altro, indirizzato a lecite uscite televisive su temi politici come il filobus, lasciando però inascoltati gli appelli di coloro che vivono sul campo i problemi del benessere animale e vogliono invece agire ed essere motore per l'amministrazione. Forse, prima di fare presenzialismo, sarebbe stato il caso di fare la presidente, lavorando con le altre associazioni e non fare corse in solitaria a discapito di tutti».

A tutti, Chiara Tosi ha risposto: «Evidentemente la consigliera Bocchi non ha gradito la doverosa battaglia contro la guerra agli alberi e ai nidi, intrapresa dalla Lipu l'estate scorsa per il filobus. Mi auguro che la consulta operi veramente per il benessere di tutti gli animali, uccelli compresi».