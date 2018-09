Consorzio tutela vini Valpolicella, inaugurata la nuova sede con il ministro Centinaio

È stata inaugurata oggi, venerdì 14 settembre, dal ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, la nuova sede del Consorzio tutela vini Valpolicella, a Villa Brenzoni Bassani di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).

Il Consorzio Valpolicella rappresenta la prima Doc per estensione in Veneto e al livello nazionale per le Doc che quest’anno celebrano il 50° anniversario. Il brand Valpolicella/Amarone è riconosciuto in tutto il mondo e per questo la sua valenza non è solo relativa al valore della produzione, comunque notevole (600 milioni di euro il giro d’affari), ma rappresenta un valore aggiunto del Made in Italy, del Made in Veneto e del Made in Verona.

«Qui in Valpolicella, con l’Amarone, siamo nella patria della qualità – ha affermato il Ministro Centinaio - e per prodotti come il vostro è necessario un cambio di passo nella promozione, come stabilito anche nel recente tavolo per l’internazionalizzazione. Mi riferisco ad esempio ai mercati emergenti. Non a caso a fine settembre sarò in Brasile con Vinitaly, mentre a novembre andrò in Cina per parlare con il Ministro dell’Agricoltura. C’è tanto da fare. Per non trovarci più a dover discutere a luglio di OCM Vino. Dobbiamo farlo in tempi utili alla programmazione, che è fondamentale. Appena arrivato in via XX settembre, ho trovato 83 decreti in attesa di essere firmati da un Ministro. Abbiamo dato subito risposte concrete al comparto su OCM e Comitato Vini. Ora stiamo lavorando sui decreti attuativi del Testo Unico che potrà essere ovviamente modificato e migliorato, ascoltando la filiera».

Per quanto riguarda i dazi, il Ministro Centinaio: «Ribadisco il mio no. Nel mondo abbiamo dazi sui nostri prodotti che sono talmente alti da impedirci di esportare come vorremmo. Per un Paese che vanta 41 miliardi di export di prodotti enogastronomici e potrebbe esportarne altrettanti, la lotta ai dazi è fondamentale».

Sulle istanze della filiera è intervenuto il presidente del Consorzio Valpolicella Andrea Sartori: «I consorzi potrebbero potenziare il proprio rapporto con il Mipaaft perché sono gli avamposti dell’economia vinicola del territorio, della sua salvaguardia, dello sviluppo di filiere collegate e delle professioni del settore. Oltre ad essere uno strumento di tutela e promozione, quindi, devono acquisire un maggior peso nell’interazione strategica e operativa con il Mipaaft. Nessuno come noi è infatti in grado di monitorare i punti di forza e debolezza delle aree di competenza».

Quella di oggi sarà una giornata tutta veronese per il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Marco Centinaio, accompagnato dall’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan, oltre che alla nuova sede del Consorzio di tutela vini della Valpolicella, anche alla 52esima Fiera del Riso di Isola della Scala, il più grande evento fieristico del settore. La visita agli stand è prevista alle ore 14.30.

«Sarà l’occasione per parlare con il ministro Centinaio dell’esigenza di tutelare il

Made in Veneto – ha anticipato l’assessore Giuseppe Pan - Sono note le difficoltà dei risicoltori per l’importazione di prodotto asiatico a dazio zero. La qualità del riso italiano e veneto è riconosciuta dal consumatore, sia per tradizione, sia per la presenza di produzioni certificate, come il Nano Vialone Veronese e il Riso del delta del Po. Presenterò al ministro l’esigenza di promuovere una campagna nazionale per il consumo del riso, che valorizzi la provenienza del prodotto e i suoi requisiti di qualità e sicurezza alimentare».