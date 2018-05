Voto unanime per la cittadinanza onoraria di Verona a Preben Elkjaer Larsen

All'unanimità, con 29 voti favorevoli, il consiglio comunale di Verona ieri, 17 maggio, ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria all'ex calciatore danese Preben Elkjaer Larsen. Elkjaer, acquistato nel 1984 dall'Hellas Verona, contribuì alla conquista dello scudetto gialloblu.

L'assise cittadina ha poi approvato, con 23 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, le modifiche sulla "Mappatura delle aree pubbliche ove è vietata la posa dei plateatici". In particolare, dopo un periodo sperimentale di controllo, è confermata e resa definitiva la disposizione del 2016 che riconosce la possibilità di posizionamento plateatici in via Cappello, dall'incrocio con via Stella a prima dello slargo della biblioteca civica. Gli arredi andranno collocati in adiacenza ai fabbricati e non dovranno superare la profondità di 1 metro. La concessione potrà essere rilasciata nella sola stagione estiva dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno. Contrario il consigliere comunale Michele Bertucco che ha sottolineato il parere avverso anche della polizia municipale. "Più che riconoscere plateatici in centro l'attenzione dell'amministrazione dovrebbe essere rivolta verso le periferie", ha detto Bertucco. Critica anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Vanzetto, per la quale "solo le attività commerciali in regola con i pagamenti della tassa rifiuti dovrebbero poter richiedere la concessione dei plateatici. Mi auguro che questa amministrazione proceda in futuro con più metodo e non con continue deroghe". E per il capogruppo di Verona Civica Tommaso Ferrari "manca un quadro d'insieme su richieste e autorizzazioni rilasciate. Ancora una volta il parere della circoscrizione non viene considerato e si procede nonostante siano state evidenziate criticità sul provvedimento".

Per via Sottoriva, seconda modifica introdotta - ha sottolineato l'assessore al commercio Francesca Toffali - viene invece stabilita una limitazione sulle concessioni. Ogni esercizio presente sulla via possiede oggi ampie porzioni di plateatico. Tali porzioni di plateatico si estendono sino al limite interno degli archi, lasciando libera la porzione di suolo che ricade sotto l'arco e che, mediamente, misura circa 1,5 mq. Di recente sono pervenute richieste per occupare anche quelle superfici. Con l'approvazione del documento viene precisato che tali porzioni di suolo non possano essere occupate da tavoli e sedie che, affacciandosi dal portico, sfiorerebbero il passaggio pedonale posto tra il porticato stesso e il parcheggio delle auto.

All'unanimità, con 29 voti favorevoli, è stata approvata l'estinzione anticipata di contratti di mutuo per complessivi 6.921.342 euro.

Approvata, con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, la mozione con prima firmataria la consigliera Lega Nord Laura Bocchi, che impegna l'amministrazione a chiedere, nel prossimo Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza, interventi urgenti nei confronti delle attività etniche presenti in via del Carretto, piazza del Popolo, via Centro, via Salieri e via Fortunato Calvi, oggetto di lamentele da parte dei cittadini perché generatrici di situazioni gravi di disordine e ritrovo abituale di persone pericolose o comunque dal comportamento contrario alla moralità pubblica.