Verona paga per le perdite di A4. Sì alla riqualificazione della Ceolara

Ieri, 29 novembre, il consiglio comunale di Verona ha approvato con 22 voti favorevoli e 9 astenuti l'ultima variazione al bilancio di previsione che tiene in considerazione le nuove risorse economiche non previste e ricosciute al Comune, tra cui l'avanzo di amministrazione e il quasi milione e mezzo di euro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il voto ha anche aggiornato il programma triennale delle opere e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Tra le destinazioni più rilevanti dell'avanzo di amministrazione: 1.410.000 euro destinati al fondo rischi contenzioso, a copertura di una causa non ancora conclusa tra il Comune e Aptv; 267mila euro destinati al fondo perdite partecipate, per la copertura delle perdite registrate dalla società A4 Holding per l’anno 2017.

Tutti accolti dall'assessore al bilancio Francesca Toffali i quattro emendamenti collegati alla delibera.

Successivamente, sono stati esaminati gli ordini del giorno della minoranza collegati ad un altra delibera di destinazione avanzo, già approvata lo scorso 5 novembre. Accolti dal vicesindaco Luca Zanotto, 27 ordini del giorno a firma del gruppo PD, 27 del gruppo Sinistra in Comune e 11 a firma congiunta dei gruppi Lista Tosi e Ama Verona. Ritirati dai proponenti tutti i restanti documenti collegati.

Approvata con 27 voti a favore ed uno astenuto, la mozione che chiede l'inserimento anche dei parchi cittadini tra i luoghi in cui viene effettuata attività di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Con 26 voti favorevoli, è stata approvata all’unanimità la mozione che chiede l'avvio di un tavolo di confronto per la realizzazione del progetto "Bagni pubblici e servizi per turisti e cittadini". In particolare, nel documento si chiede di individuare spazi all'aperto dove adeguare o costruire bagni pubblici con area adibita ad allattamento e cambio pannolino.

Approvata con 26 voti favorevoli, la mozione che impegna l'amministrazione allo sviluppo di uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell’edificio Ceolara in via Verdi, angolo via Villa Cozza. In particolare, si chiede la stesura di un progetto condiviso dalla Soprintendenza, che porti al complessivo recupero dell'area.

Respinta, con 20 voti contrari, 8 favorevoli e 1 astenuto, la mozione che chiedeva l’inserimento di via 4 Novembre tra i siti permanenti compresi nel piano delle luminarie del Comune, approvato e finanziato da risorse pubbliche e private già da quest’anno.

Respinto, con 17 voti contrari, 12 favorevoli e 1 astenuto, anche l’ordine del giorno che chiedeva di avviare con il Comune di Negrar un tavolo di confronto al fine di concordare una convenzione che permettesse ai residenti della seconda circoscrizione l'accesso e il conferimento di rifiuti al centro di raccolta di viale del Lavoro, nell'area industriale di Arbizzano.