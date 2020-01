Anche il consigliere Vito Comencini alla "Marcia per la Vita" a Washington con Trump

Il consigliere comunale di maggioranza a Verona, nonché deputato della Lega, On. Vito Comencini ha partecipato nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, alla cosiddetta "Marcia per la Vita" che si è svolta a Washington. Nel corso della manifestazione, per la prima volta nella storia americana, è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti in carica, vale a dire Donald Trump, parlando ad una platea di oltre 100mila persone.

Insieme al consigliere comunale veronese Vito Comencini, erano presenti anche la Portavoce della "Marcia Nazionale per la vita in Italia", Virginia Coda Nunziante, e la fondatrice e il vicepresidente degli "Universitari per la Vita", Chiara Chiessi e Fabio Fuiano. «Per me è una grande emozione essere qui, - ha dichiarato Vito Comencini - insieme a tanti altri cittadini che credono nei valori della famiglia e della vita. Ideali fondamentali e non negoziabili. Ideali per cui vale la pena combattere sempre, nelle istituzioni così come nella vita di tutti i giorni».

L'esponente della Lega Comencini, dopo aver assistito al discorso del presidente Trump, lo ha così commentato: «Un intervento molto profondo, che è stato accolto con entusiasmo dai presenti. Trump ha rivendicato di essere stato il presidente degli Stati Uniti ad aver adottato i maggiori provvedimenti a tutela della vita, - ha concluso Comencini - tra cui la messa al bando dei finanziamenti americani per le organizzazioni non governative che praticano o promuovono l’aborto nel mondo. Un impegno importante contro l’aborto e a favore della vita e della famiglia».