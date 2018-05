Consegnate a 5 studenti le borse di studio dedicate a Fiorito e Frassanito

Sono stati premiati ieri, 9 maggio, in Gran Guardia, i cinque vincitori delle borse di studio dedicate alla memoria dei militari veronesi Manuel Fiorito ed Enrico Frassanito. Le borse di studio, del valore di duemila euro ciascuna, sono state istituite dal Comune per ricordare i due concittadini e con loro tutti i militari caduti nell'adempimento del dovere in missioni internazionali di pace. I premi vengono assegnati a studenti veronesi particolarmente meritevoli che abbiano conseguito la maturità con un punteggio non inferiore a 98/100.

Per l'anno scolastico 2016/2017, sono risultati vincitori gli studenti: Ravi Ferigo, diplomatosi con votazione 100 e lode al liceo classico Maffei, Marta Piazzola, diplomatasi con votazione 100 e lode al liceo scientifico Messedaglia, Yahia El Ourrak, diplomatosi con votazione 100 e lode al liceo scientifico Galilei, Michele Perlina e Francesco Turra, diplomati con votazione 100/100 all'istituto San Zeno.

Presenti alla cerimonia l'assessore alle politiche giovanili Francesca Briani, il generale di corpo d’armata Amedeo Sperotto, comandante delle forze operative terrestri di supporto, Giuseppe Venturini in rappresentanza dell'ufficio scolastico territoriale e, per le famiglie dei due militari veronesi, la madre di Enrico Frassanito Anita Corsi e la sorella di Manuel Fiorito, Sandrina.