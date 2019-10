Focus sulle maxi emergenze al congresso nazionale della Sicut a Verona

Venerdì e sabato prossimi, 18 e 19 ottobre, il centro congressi dell'Hotel Leon d'Oro di Verona sarà la sede del 47esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (Sicut). A presiedere il convegno saranno il professor Giovanni de Manzoni, direttore di chirurgia generale ed esofago e stomaco dell'Aoui di Verona ed il dottor Ernesto Laterza, direttore di chirurgia generale dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, coadiuvati dal presidente della Sicut Mauro Zago e da tutto il consiglio direttivo e dai delegati regionali e provinciali della società.



Il congresso si presenta come un momento importante nel panorama nazionale nella definizione di linee guida, modalità e strategie da adottare nelle molteplici situazioni legate ad eventi traumatici e a malattie che impongono immediate decisioni con la necessità spesso di un immediato intervento chirurgico. «Obiettivo del congresso - affermano gli organizzatori - è quello di creare un evento formativo che raggiunga tutte le esigenze: quelle dei super-specialisti e quelle di coloro che lavorano in ospedali dove l'urgenza è purtroppo solo percepita come un problema fra i problemi, senza trascurare quelle del mondo infermieristico che rimane fondamentale anche in questo ambito».

Tra gli argomenti che verranno affrontati durante il convegno, ci sarà quello delle maxi emergenze, come attentanti terroristici, calamità naturali ed incidenti di grave portata. Per affrontare questi eventi eccezionali, lo schema organizzativo sul quale si sviluppa l'attività d'intervento e soccorso diventa la chiave di una buona gestione della drammatica situazione.

Il congresso si aprirà ufficialmente venerdì 18 alle 9 con una tavola rotonda dal titolo «Un giornalista ci interroga: come siamo preparati per le maxiemergenze?», che vedrà al tavolo di discussione le più rilevanti figure chiamate in causa nelle situazioni di emergenza.