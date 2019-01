Già si prepara il fronte contrario al Congresso mondiale delle Famiglie

La bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini e le politiche demografiche. Saranno questi alcuni temi al centro del tredicesimo Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families), evento di scala internazionale che quest'anno si terrà a Verona dal 29 a 31 Marzo. Già annunciata la partecipazione del vicepremier Matteo Salvini, insieme al ministro della famiglia Lorenzo Fontana, ma non potranno mancare anche il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Verona Federico Sboarina e Massimo Gandolfini del Family Day.

All'evento mancano più di due mesi, ma già cominciano a farsi sentire le voci contrarie ad una concezione della famiglia chiusa al solo binomio uomo-donna. «Verona e l'Italia diventano ufficialmente il punto di riferimento dell'ultra-conservatorismo a livello internazionale e della violenta crociata per imporre modelli tradizionalisti e normativi che negano e attaccano le donne e ogni diversità», scrivono le attiviste veronesi di Non una di meno che il prossimo 19 gennaio organizzeranno un'assemblea pubblica «per costruire insieme un Verona transfemminista» e hanno intenzione di organizzare «una serie di eventi diffusi che convergeranno in una piazza resistente» per il pomeriggio del 30 marzo.