Alta sartoria in Gran Guardia, più di 300 maestri sarti al congresso mondiale

L'alta moda degli abiti fatti a mano sfila a Verona. I maestri sarti di tutto il mondo si sono infatti dati appuntamento in città per il 38esimo congresso mondiale di alta sartoria, che occuperà la Gran Guardia fino all'8 agosto. Quest’anno in riva all’Adige saranno presenti 300 maestri sarti provenienti da 22 nazioni diverse, tra cui Australia, Argentina, India, Stati Uniti, Thailandia, Messico, Monte Carlo, oltre naturalmente ai delegati delle più importanti sartorie italiane.

La scelta di ospitare a Verona la manifestazione ne conferma la tradizione manifatturiera. Un'eccellenza tipicamente italiana, quella dell'alta sartoria, che trova origini anche nella città scaligera, che in passato ha visto nascere importanti scuole di sartoria.

Il congresso si articola con un programma ricco di eventi, sfilate e competizioni. E sono numerose, inoltre, le occasioni di valorizzazione della città, con degustazioni di prodotti locali e momenti dedicati alla lirica e Shakespeare, per far conoscere le eccellenze cittadine ai delegati e ai loro ospiti.