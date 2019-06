Bus turistici, Confcommercio Verona soddisfatta delle nuove tariffe

Confcommercio Verona è soddisfatta per l'accoglimento delle principali richieste formulate per modificare le tariffe d'ingresso degli autobus turistici nel territorio comunale. «La delibera va nella direzione da noi auspicata di garantire un trattamento equo e nel complesso coerente con i flussi che caratterizzano l’incoming - ha commentato il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - Un provvedimento che tiene conto della necessità di una realtà come quella veronese che proprio sul turismo fonda la propria economia».

E anche il presidente dell'Associazione Albergatori di Confcommercio Giulio Cavara ha apprezzato l'attenzione mostrata per il settore turistico: «È stata trovata una tariffa agevolata anche per gli ospiti che non alloggiano in alberghi sul lago di Garda, evitando disparità di trattamento».

Gli aumento dello scorso anno erano spropositati se applicati alle tratte brevi, tra città e provincia: avrebbero danneggiato i residenti e gli ospiti degli hotel della provincia e proprio quel turismo residenziale della città che si intende favorire a scapito del mordi e fuggi - ha concluso Paolo Bellorio, dell’Associazione Trasporto Persone Gruppo Autobus e Ncc Autovetture aderente a Confcommercio Verona - Oltretutto ne avrebbe risentito la tipologia di servizio svolta prevalentemente dalle imprese di autobus di Verona e provincia, che sarebbero state danneggiate. Abbiamo evitato un autogol.

Confcommercio Trasporti comunque ritiene che la regolamentazione per gli autobus sia ulteriormente migliorabile sul piano tariffario e dell'organizzazione logistica e ribadisce pertanto la disponibilità a una collaborazione con l'amministrazione finalizzata allo sviluppo continuo di Verona città turistica.