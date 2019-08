Il contest "La sfoglia d'oro" con lo chef stellato Botta inaugura la sagra de l'anara pitanara

Dieci concorrenti, un unico vincitore: colui che saprà convincere il giudice stellato che la sua è la migliore sfoglia tirata a mano. C’è tempo fino a venerdì prossimo, 9 agosto, per iscriversi al concorso “La Sfoglia d’Oro”, la sfida a colpi di mattarello tra cuochi (non professionisti) che, come da tradizione, inaugura la Sagra de L’Anara Pitanara e il Maravilia Festival.

Teatro dello scontro gastronomico il palco allestito all’interno del parco di Villa Guarienti Baja. La sfida andrà in scena mercoledì 4 settembre, a partire dalle 21. Obiettivo, tirare a mano le migliori “lasagnette” da abbinare al ragù con l’anatra, partendo da 4 uova e un kg di farina. A giudicare in maniera inappellabile l’ospite d’eccezione e chef stellato Davide Botta, titolare de "L’Artigliere – Ristorante con Locanda".

Per partecipare a “La Sfoglia d’Oro” è necessario iscriversi: la competizione è aperta a tutti gli appassionati di cucina, dai 18 ai 99 anni di età. Ci si può iscrivere gratuitamente scaricando il regolamento e l’apposito modulo dal sito www.anarapitanara.it. Una volta compilato, il modulo va inviato a concorso.lasfogliadoro@ gmail.com entro il 9 agosto. La richiesta di iscrizione può essere consegnata anche a mano, chiamando preventivamente il numero 340.2413323.

«La sfida per chi sa tirare la miglior sfoglia – spiega Elena Meneghelli, presidente dell’associazione La Compagnia de l’Anara che organizza la sagra e il Maravilia Festival – è diventata un evento nell’evento. I partecipanti giungono da tutta la provincia e quest’anno c’è chi arriva per concorrere perfino da Roma. Le fettuccine, o come diciamo noi, le lasagnette con il ragù d’anatra sono il simbolo della nostra manifestazione, ma sono anche il piatto tipico della Bassa veronese. Ognuno in casa le ha mangiate secondo la ricetta di famiglia e ognuno le interpreta a modo proprio. Vedremo, quali saranno quelle ritenute migliori».

La serata del concorso “La Sfoglia d’Oro” sarà condotta da Elisabetta Gallina ed Elisa Tagliani, mentre a giudicare la regolarità della sfoglia, spessore e qualità dell’impasto sarà lo chef Botta. Spetterà a lui valutare la migliore sfoglia e a incoronare il re o la regina del concorso.

Ma il concorso rappresenta anche il primo appuntamento ufficiale del Maravilia Festival che quest’anno è interamente dedicato alla danza. Quindi nel corso della serata, sul palco di Villa Guarienti Baja, si esibiranno Oliviero Bifulco di Amici, i campioni italiani ed europei di Boogie Woogie Marco Martignani e Daisy Assabi, la compagnia dei Tipi del Tap, i Delay 0371 con un’esibizione di break dance e hip hop e Ronald Almeida Dos Santos e Pedro Concalves che porteranno in scena la capoeira.