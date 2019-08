Tra Verona e Mantova il concorso di musica da camera «Salieri-Zinetti»

Torna dal 4 all'8 settembre la nuova edizione del concorso internazionale di musica da camera «Salieri-Zinetti», che anche quest'anno si svolgerà tra Verona e Mantova.

La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale «Gaetano Zinetti» ed ha l'obiettivo di promuovere la musica cameristica e dare l'opportunità a nuovi talenti di emergere e farsi conoscere.

Il programma prevede: il 4 e 5 settembre eliminatorie a Palazzo Giuliari, sede dell'università di Verona. Il 6 settembre semifinali all'auditorium Cavazzoni del Conservatorio di Mantova. Il 7 settembre, a partire dalle 16, finale nell'auditorium Montemezzi del Conservatorio di Verona. Infine, l'8 settembre, il concerto dei vincitori a Palazzo Orti Manara, nell'ambito dell'evento «La grande musica nei luoghi dell'arte, della natura e del gusto».

Per i primi tre classificati, in palio borse di studio del valore di diecimila, quattromila e duemila euro per la realizzazione di concerti.