Dieci bimbi potranno vedere in anteprima il Children's Museum Verona

Per i filosofi dell'antichità era il numero perfetto, che conteneva al suo interno il concetto l'intero universo: il 10. E il 10 settembre alle 10 in punto saranno 10 i giovani ambassador a sbarcare, per primi in assoluto, nel Children's Museum Verona, alla scoperta delle sue meraviglie. Saranno loro a mettersi alla prova nelle diverse aree tematiche del museo e e scopriranno le curiose esperienze scientifiche che lo animano. Gli ambasciatori vivranno quest'avventura prima di chiunque altro e saranno loro a raccontare cosa si prova a sperimentare l'innovativo spazio museale, il primo del Triveneto.

Per essere tra i 10 bambini fortunati è necessario partecipare al contest «Cos'è per te la curiosità?», inviando un disegno che risponda alla domanda.

Quella del 10 settembre sarà un'anteprima dell'apertura al pubblico della nuova struttura, che nasce nell'area degli ex Magazzini Generali, in via Santa Teresa 12, a Verona Sud. Il progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie e bambini con metodi innovativi, che vede come partner Fondazione Cariverona, diventa così il quarto Children’s Museum in Italia, dopo Roma, Milano e Genova.

«Per quest’anteprima abbiamo scelto una data dai forti richiami simbolici - hanno spiegato Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, cofondatori di Pleaidi e rispettivamente direttore operativo e scientifico di Children’s Museum Verona - L'obiettivo della struttura è fornire alle nuove generazioni, attraverso la meraviglia e l'esperienza diretta, strumenti per poter ripensare, al meglio, il mondo del domani. Sono proprio questi ragazzi, infatti, i futuri ricercatori e professionisti che costruiranno la nostra società. Mai come ora c'è bisogno di far sì che i giovani si innamorino della scienza: Children’s Museum Verona è il luogo dove questa passione, ne siamo certi, può nascere».



(Biondaro e Scaboro)

I 10 fortunati ambasciatori saranno scelti attraverso un contest veicolato dalla pagina Facebook di Children’s Museum Verona. Basterà avere un'età fra i 6 e i 12 anni e inviare un disegno che risponda alla domanda «Cos'è per te la curiosità?». Fino al 3 settembre sarà possibile inviare la propria opera via mail a press@cmverona.it, specificando nome ed età dell'autore o autrice e nome e cognome di un genitore con un recapito mail e telefonico e seguendo tutte le istruzioni presenti nel regolamento del contest da scaricare dal sito www.pleiadi.net.

I 10 piccoli ambassador saranno selezionati da una giuria interna al museo e saranno informati entro il 6 settembre per permettere la partecipazione all'evento del 10 settembre alle ore 10.