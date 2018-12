Concerto a Verona per ricordare Jan Palach. «Suonano band nazi-rock»

Il luogo in cui si terrà l'evento non è stato specificato nei manifesti. Si sa che sarà a Verona, alle 21 e che i posti sono limitati e quindi è necessario affrettarsi a prendere i biglietti contattando "Nomos - Terra e Identità". Questa associazione, presieduta da Michele Marai, organizza per il prossimo 19 gennaio un concerto per ricordare Jan Palach a cinquant'anni dalla sua morte. Palach morì il 19 gennaio 1969, dopo tre giorni di agonia. A 20 anni si diede fuoco per protesta contro il regime sovietico.

Il concerto organizzato da Nomos ha avuto il patrocinio della Provincia di Verona e il sostegno di Serit. E gli eventuali utili ricavati da questo evento saranno donati ai veronesi danneggiati dall'alluvione dello scorso settembre.

Sulla locandina dell'evento si leggono anche gli artisti che si esibiranno: Gabriele Marconi, i Topi Neri, gli Hobbit e la Compagnia dell'Anello.

È proprio la presenza di gruppi musicali "nazi-rock" ad aver scatenato polemiche, con le proteste degli antifascisti veronesi di Assemblea 17 dicembre.