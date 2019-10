Mese di prevenzione della Lilt si chiude con un concerto in Gran Guardia

Sarà un concerto a chiudere il mese di prevenzione «Ottobre Nastro Rosa 2019», iniziativa che la Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) promuove ogni anno per sensibilizzare il mondo femminile sull'importanza della diagnosi precoce del tumore alla mammella. E, dopo un mese di controlli gratuiti negli ambulatori di città e provincia, sarà la musica la grande protagonista.

Domani, 27 ottobre, in Gran Guardia, si terrà un momento di festa conclusivo aperto a tutta la cittadinanza. Sul palcoscenico, dalle 17, la White Project Band diretta da Luigi Girardi. Uno spettacolo con oltre 40 artisti, tra cui un sassofonista svizzero che arriverà per l’occasione.

L'evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Si conclude così il mese dedicato alla prevenzione, iniziativa giunta quest'anno alla sua 27esima edizione. E i medici ricordano quanto sia fondamentale controllarsi ma anche adottare uno stile di vita sano. Il 40% dei tumori si può infatti prevenire e curare. Ma se da un lato aumentano le guarigioni, dall'altro cresce l'incidenza sulle giovani donne, per questo è fondamentale fare gli accertamenti anche in giovane età.