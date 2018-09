Claudio Baglioni al centro dell'Arena e in diretta televisiva su Rai 1

L'annuncio era già stato dato a febbraio, prima ancora che fosse deciso di replicare e poi addirittura anche triplicare lo spettacolo. I biglietti per il concerto di Claudio Baglioni al centro dell'Arena di Verona, previsto per il 15 settembre, erano andati esauriti in dieci giorni. Così è stato deciso di aggiungere due date, il 14 e il 16. Il fine settimana tanto atteso sta arrivando e per chi non fosse riuscito a trovare i biglietti può consolarsi e guardare lo spettacolo da casa, perché Rai 1 ha confermato la messa in onda in diretta del concerto di sabato.

I tre concerti di Baglioni daranno il via ad una serie di concerti che il cantautore romano terrà in vari palazzetti fino a novembre di quest'anno per poi riprenderli nel 2019 dopo la seconda conduzione consecutiva del Festival di Sanremo. Il tour di Claudio Baglioni ha come titolo proprio "Al Centro" e nell'Arena lo spettacolo sarà proprio in mezzo all'anfiteatro con il pubblico tutto attorno.

Sold out il concerto di Baglioni in Arena del 15 settembre, ma ancora disponibili su TicketOne i biglietti per le altre due date di Verona.