Peter Gabriel aiuta l'Italia, il concerto in Arena contro il coronavirus

Un atto d'amore per l'Italia e un gesto di generosità che vuole generarne altri, in favore della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile o di altre associazioni impegnate nella lotta al coronavirus. Peter Gabriel ha reso disponibile su Vimeo il concerto tenuto il 26 settembre 2010 all'Arena di Verona. L'evento fu filmato da Anna, la figlia dell'artista britannico. «Assieme al suo collaboratore Andrew Gaston ed al loro team, fece un lavoro eccellente e catturarono una serata veramente speciale - racconta Peter Gabriel sul suo sito internet ufficiale - Le riprese di Anna non sono state viste da un pubblico abbastanza ampio. Ora che in molti siamo in isolamento a casa, le diffondiamo con la mia unica richiesta di fare una donazione ad una di queste organizzazioni che combattono il virus: Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, o se lo preferite, donate a delle associazioni o enti che operano nella vostra zona».

Nello spiegare il perché abbia deciso di rendere disponibile il suo concerto in Arena, Peter Gabriel ha descritto il suo legame con l'Italia, stretto da quasi mezzo secolo. «L'Italia ci diede lavoro quando non ce ne era - scrive Peter Gabriel - In particolare durante le estati degli anni '70, quando si riusciva sempre a trovare da suonare. Le tournée migliori e più caotiche erano quelle in cui si attraversava tutto il paese in auto per fare un miscuglio di concerti fantastici, dalle discoteche litoranee ai campi di calcio in montagna. Sia la musica dei Genesis che la mia trovarono un pubblico meraviglioso e appassionato, che cantava i nostri pezzi durante i concerti».

Peter Gabriel ha poi dichiarato di essere rimasto scosso, insieme al resto della sua famiglia, dai decessi e dalla sofferenza provocate dal Covid-19 in Italia. Per questo ha deciso di regalare alcune ore della sua musica dal vivo, affinché tutti i suoi fan possano sostenere le associazioni impegnate in questa emergenza sanitaria.