Sboarina chiede a Conte il rimborso delle rette di scuole per l'infanzia e nidi

Una lettera, indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, per chiedere formalmente al governo il rimborso delle rette che il Comune restituirà alle famiglie, causa chiusura dei servizi educativi per l’infanzia.

A firmarla il sindaco Federico Sboarina che, vista l’impossibilità di aprire le scuole materne comunali a causa dell’emergenza sanitaria, chiede allo Stato un contributo pari a quanto dovrà ridare ai genitori, per rimborsare un servizio che non è stato possibile erogare. Complessivamente, tenendo conto che gli asili sono chiusi dal 24 febbraio e fino alla conclusione dell’anno scolastico, il contributo che il Comune chiede al governo è pari a 4 milioni e 100 mila euro.

Nello specifico, si fa notare nella missiva, il susseguirsi di provvedimenti del governo, che hanno prorogato di settimana in settimana la chiusura dei servizi educativi, ha lasciato il Comune nell’incertezza e, allo stesso tempo, ha imposto di mantenere attiva la struttura in vista di una possibile ripartenza in tempi rapidi. Questo avrebbe determinato costi interamente a carico del Comune.

«In un momento delicato come quello che stiamo affrontando, – afferma l’assessore all’Istruzione Stefano Bertacco – la priorità dell’Amministrazione è stata quella di aiutare le famiglie. Lo abbiamo dichiarato da subito che sulle rette avremmo fatto i rimborsi e infatti avverrà a fine anno scolastico. Abbiamo deciso di restituire le rette già versate, in virtù di un servizio che non era possibile assicurare a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Per questo chiediamo al governo di sostenerci per essere a nostra volta rimborsati, tenendo conto delle spese che abbiamo già sopportato pur a fronte di rette che non è stato possibile richiedere o che restituiamo».