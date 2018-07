Veronetta, piano anti-allagamento. Tosiani: "Un successo anche nostro"

Un piano per il rifacimento della rete fognaria di raccolta delle acque piovane in quelle zone di Verona dove si possono verificare più facilmente degli allagamenti in caso di pioggia abbondante. È quello che hanno messo a punto il Comune e Acque Veronesi e che riguarderà tra le altre le aree di Veronetta, piazza Isolo, San Giovanni in Valle e Santo Stefano. Il costo complessivo dell'operazione sarà di circa due milioni di euro, più della metà li pagherà Acque Veronesi e il resto sarà tirato fuori dalle casse comunali. I lavori potrebbero partire all'inizio del prossimo anno ed interessare tutto il 2019, con un programma dei cantieri studiato insieme alla viabilità che ovviamente dovrà essere temporaneamente modificata.

"Un risultato dell'importante lavoro iniziato con la precedente amministrazione", ha dichiarato il consigliere comunale tosiano Alberto Bozza, insieme ai consiglieri della prima circoscrizione Carlotta Pizzighella, Luisa Sartori e Giuliana Marconcini. Un lavoro che i tosiani hanno proseguito anche dopo il cambio di amministrazione.

Lo scorso febbraio in prima circoscrizione - ha fatto sapere Bozza - le nostre consigliere hanno presentato un odg, poi approvato dallo stesso consiglio, con il quale si chiedeva alla giunta di reperire la copertura finanziaria per l'intervento che era stato già messo a bilancio nel 2018, ma che Padovani e Sboarina avevano previsto per il 2019 con slittamento dei lavori al 2020. In consiglio comunale ho ripreso quell'ordine del giorno in occasione della discussione del bilancio previsionale 2018-2020. L'istanza di anticipare i soldi al 2018 è stata accolta e quindi esprimiamo la nostra soddisfazione e quella dei tanti residenti che si sono attivati insieme a noi per sollecitare la priorità dell'opera preoccupati degli allagamenti nella zona di Veronetta in occasione delle piogge abbondanti, che negli anni precedenti hanno creato gravi disagi. Ringraziamento il già presidente di Acque Veronesi Niko Cordioli che insieme ai tecnici ha lavorato con grande professionalità e tempismo per preparare il progetto e trovare l'importante quota parte del finanziamento. Infine un doppio auspicio ci sentiamo di esprimere, da una parte l'auspicio che vi sia sempre maggiore attenzione alle politiche d'investimento per le manutenzioni delle reti fognarie e per il deflusso delle acque meteoriche, nonché per la pulizia dei tombini, e per le manutenzioni dei progni e dei torrenti coinvolgendo anche l'ex genio civile; dall’altra che il piano della viabilità che verrà predisposto venga condiviso anche con la circoscrizione e la preposta commissione comunale.