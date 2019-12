​Una nuova centenaria in città: Verona festeggia ed omaggia la signora Giuliana

Dal centro di Venezia a Verona per seguire il cuore. Compie cento anni Giuliana Cavasin che, all’inizio degli anni ’60, si trasferì da Rialto, dov’era nata, a Verona per seguire il marito che lavorava in alcune pasticcerie della città. Si conobbero su un tram a Genova e, da allora, non si sono più lasciati.

Così come la signora Cavasin non ha più lasciato Verona e qui sono nati i suoi quattro figli. La consigliera comunale Laura Bocchi, per festeggiare l’importante traguardo, le ha donato una cornice ricordo, portandole gli auguri del sindaco Federico Sboarina e dell’intera città.