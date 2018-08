Malcesine, il comitato Licssom critica il tavolo permanente sull'ospedale

È stato creato a giugno e si riunisce con cadenza mensile per monitorare la situazione all'interno dell'ospedale di Malcesine e per favorire un confronto tra le parti in causa sulle scelte che riguardano la struttura sanitaria gardesana. È il tavolo tecnico permanente, insediatosi grazie all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, e composto da alcuni rappresentanti interni all'ospedale, dall'assessore alle politiche sociali di Malcesine e dai rappresentanti dell'associazione dei pazienti portatori di esiti da poliomelite. Un tavolo tecnico su cui però piovono ora critiche da parte del Libero Comitato Spontaneo Salvataggio Ospedale di Malcesine (Licssom), un'organizzazione che conta circa 1.700 iscritti e simpatizzanti e presieduta da Adriano Piffer.

La convocazione del tavolo permanente effettuata dall'assessore Luca Coletto ha dei connotati puramente politico-istituzionali per indicare alla popolazione della provincia di Verona che la sensibilità dell'assessore e ancor più della componente politica istituzionale regionale costituita dalla Lega è sensibile e rispettosa delle esigenze del territorio veronese e gardesano - scrive Piffer a nome del comitato - Ma qui secondo noi casca l'asino, perché il significato che assume la convocazione del tavolo potrebbe anche far sorgere il sospetto che i collaboratori istituzionali fino ad oggi non hanno svolto il loro dovere come i tempi e le pressanti necessità imponevano.

I membri del comitato Licssom si dicono sospettosi anche sulla composizone del tavolo tecnico permanente dell'ospedale di Malcesine. "Cosa grave è la volutamente non comunicata convocazione dei sindaci delle comunità direttamente coinvolte territorialmente e di un comitato come il Licssom che si è spontaneamente e volutamente costituito per la salvaguardia di questa fondamentale struttura sanitaria", scrive Piffer.