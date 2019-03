Bussolengo, i comitati per l'ospedale Orlandi all'attacco della Regione

I comitati per l'ospedale Orlandi di Bussolengo sono sul piede di guerra con la Regione Veneto, dopo l'approvazione delle schede ospedaliere data dalla giunta regionale la settimana scorsa. L'iter amministrativo di discussione del documento proseguirà in commissione prima di approdare al consiglio regionale per il via libera definitivo.

La rabbia dei comitati è motivata dalla risistemazione delle strutture ospedaliere veronesi in una gerarchia che vede l'Orlandi scivolato verso il basso. La struttura ospedaliera principale della provincia di Verona sarà l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata del capoluogo, con quattro presidi di rete che saranno San Bonifacio per l'Est Veronese, Legnago per la Bassa e i due ospedali privati di Negrar e Peschiera per l'Ovest Veronese e la zona del lago di Garda. Un gradino più in basso c'è il nuovo Magalini di Villafranca, che sarà ospedale di base, mentre l'Orlandi di Bussolengo figura tra le strutture riabilitative integrative della rete ospedaliera.

La giunta regionale Veneta prosegue il percorso di smantellamento dell'ospedale Orlandi - scrive sulla sua pagina Facebook il Comitato Uniti per l'Orlandi - Si propone che l'Orlandi non sia più un ospedale ma un centro riabilitativo con alcuni servizi d'area medica. Il day surgery nelle schede precedenti era previsto multi-disciplinare, ora sembra che sarà solo ortopedico. Laboratori che se vanno. Noi siamo molto preoccupati e cerchiamo di fare la nostra parte. Ci auguriamo che tutti coloro che ci amministrano facciano fronte comune e non perdano un secondo per cercare di far modificare le schede.

L'altro comitato, il Comitato di Salvaguardia dell'Ospedale Orlandi, si concentra invece sul pronto soccorso del nosocomio di Bussolengo. «Non c'è più il pronto soccorso - si legge nella nota diffusa dal Comitato di Salvaguardia - Cittadini, se avete bisogno di assistenza urgente non recatevi a Bussolengo perchè le disposizioni sono quelle di trattare all'Orlandi solo i codici bianchi e verdi».