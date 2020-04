Nuovo Comando per la Polizia locale di Verona: ci sono quattro candidature

Sono 4 le candidature giunte al Comune di Verona per dare una nuova sede al Comando della Polizia locale. Lo scorso 11 aprile, infatti, è scaduta la “manifestazione di interesse” per cercare sul mercato immobiliare, in affitto, da acquistare o da proporre in permuta, un edificio adatto ad ospitare il nuovo Comando. A quel bando sono giunte 4 offerte per altrettanti edifici, situati in zona sud della città.

L’Assessorato al Patrimonio che ha pubblicato la “manifestazione di interesse” richiedeva che l’immobile candidato disponesse di alcune caratteristiche: superfici minime comprese tra 3.500 e 4 mila metri quadri complessivi da destinare a uffici, oltre a posti auto pertinenziali (almeno 60) e ulteriori aree parcheggio per 50 motocicli.

L’immobile deve rispondere anche ad altri requisiti: essere ubicato nel territorio comunale di Verona, preferibilmente in zona centrale, essere libero, avere destinazione d’uso “direzionale”, risultare a norma e dotato di impianto di condizionamento e cablaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si è conclusa questa prima fase – ha detto l’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri – che è stata avviata dall’Amministrazione in ottica esplorativa. L’obiettivo era verificare presenza e disponibilità, sul mercato immobiliare cittadino, di edifici rispondenti a determinate caratteristiche, necessarie per ospitare il nuovo Comando. Non si trattava di una gara e non conseguirà, pertanto, l’aggiudicazione. Spetterà ora alla giunta valutare le differenti opzioni disponibili, comparando tra loro le quattro proposte presenti sul mercato immobiliare, le ipotesi di utilizzo di patrimonio comunale e quelle di utilizzo di patrimonio demaniale statale».