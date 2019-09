Cambio al comando dei carabinieri provinciali: Bramato lascia Verona

Cambio al vertice dell'Arma dei carabinieri di Verona: il comandante provinciale, colonnello Ettore Bramato, lascia la città scaligera.

Il militare, nella giornata di giovedì 12 settembre, si è recato dal prefetto Donato Cafagna per il saluto di commiato in vista dell’imminente trasferimento.

Nel corso dell’incontro, esteso anche ai dirigenti ed al personale in servizio a Palazzo Scaligero, il Prefetto ha sottolineato la stretta e positiva collaborazione che caratterizza il rapporto tra l’Arma e la Prefettura, ringraziando il colonnello Bramato per il prezioso e rilevante apporto fornito per la sicurezza del territorio, sempre in sintonia con Questore e Comandante provinciale della guardia di finanza, sindaco e comandante provinciale della Polizia municipale, presidente della Provincia, primi cittadini e altre polizie locali. Cafagna infine ha auguratoa Bramato un brillante prosieguo di carriera verso incarichi prestigiosi e di sempre maggiore responsabilità.

Nel pomeriggio il colonnello è stato salutato ufficialmente dal sindaco Federico Sboarina, con una cerimonia che si è tenuta nella sala Arazzi di palazzo Barbieri, alla quale erano presenti anche il vicesindaco Luca Zanotto, gli assessori Edi Maria Neri e Ilaria Segala e la consigliera Paola Bressan.

Il colonnello Bramato – ha detto il sindaco Sboarina – è stato un protagonista importante, in questi anni, della storia della nostra città e ne ha rappresentato una componente fondamentale. Grazie alla sua passione, alla sua dedizione e al suo impegno, ha contribuito a mantenere, da comandante dell’Arma dei Carabinieri, la nostra città sicura, decorosa, ordinata e così ne ha garantito la qualità della vita. Ne abbiamo apprezzato la grande preparazione, la professionalità e la disponibilità. Con il suo trasferimento perdiamo, quindi, una persona di alto valore: questo sicuramente dispiace. Dall’altra parte, auguriamo al colonnello Bramato, che fa un passo in avanti per la propria carriera professionale, che il suo percorso continui ad essere importante anche lontano da Verona. Magari in futuro la sua strada e quella della nostra città torneranno a incrociarsi. Lo spero davvero.