Il dono di Paluani che addolcisce l'insolita Pasqua del personale negli ospedali veronesi

«Quest'anno la Pasqua non sarà la consueta festa in famiglia, - ha detto il governatore della regione Veneto Luca Zaia - soprattutto per chi opera nei reparti, ma la generosità di questa e di altre imprese venete allevierà in parte la difficoltà del momento»